Ryan Gosling übernimmt die Rolle des Ghost Rider und wird die Hauptrolle in einem neuen Film spielen, der 2028 Premiere feiert

Marvel Studios hatte im Rahmen seiner Übernahme von Halle H auf der San Diego Comic-Con am vergangenen Wochenende eine ziemlich beeindruckende Präsentation versprochen, und diese haben wir bis zu einem gewissen Grad auch bekommen. Wenn ihr gehofft hattet, Kevin Feige würde auf die Bühne treten und eine völlig neue Phase des Marvel Cinematic Universe ankündigen, werdet ihr wahrscheinlich etwas enttäuscht sein, da der Fokus vielmehr darauf lag, die Erwartungen für den Rest des Jahres 2026 sowie für 2027 und 2028 darzulegen.

Zu diesem Zweck drehte sich eine der wichtigsten Neuigkeiten um die Enthüllung eines brandneuen Projekts, das für 2028 geplant ist und nun endlich Ghost Rider ins MCU bringen soll. Ja, ein Ghost Rider-Projekt wurde enthüllt, und es wird den Staffelstab der Figur von Nicolas Cage an niemand Geringeren als Ryan Gosling weitergeben. Nachdem er Blade Runner erobert und bald als Teil des Starfighter-Projekts in Star Wars aufgetaucht ist, imitiert Gosling weiterhin Harrison Ford, indem er nun ebenfalls dem MCU beitritt.

Der Ghost Rider-Film soll von Shawn Levy inszeniert werden, und was genauere Informationen angeht, wird uns nicht allzu viel mitgeteilt. Angesichts vieler der Charaktere, die Marvel in den 2020er Jahren bisher eingeführt hat, wäre es jedoch eine vernünftige Vermutung anzunehmen, dass eine Midnight Sons-Produktion bevorsteht ...

Findest du, Gosling ist eine gute Besetzung für Ghost Rider?