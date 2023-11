Ryan Gosling spielt einen Stuntman in The Fall Guy

Wenn Sie mehr Ryan Gosling in Ihrem Leben wollen, seit er im Sommer in Greta Gerwigs Barbie die Show gestohlen hat, dann haben wir gute Nachrichten für Sie, denn er ist der Hauptdarsteller des nächsten Films von Regisseur David Leitch.

Bekannt als The Fall Guy, zeigt Gosling in dem Film einen ehemals pensionierten Stuntman, der in den Job zurückkehrt, um in einem Film zu spielen, bei dem seine Ex-Freundin Emily Blunt Regie führt. Kurz nach Beginn der Dreharbeiten verschwindet der Hauptdarsteller des Films (dargestellt von Aaron Taylor-Johnson) und die Studioleitung beauftragt Goslings Stuntman, ihn zu finden und zum Filmset zurückzubringen, aber natürlich führt dies dazu, dass er in eine viel gefährlichere und bizarrere Handlung verwickelt wird, in der er anscheinend als The Fall Guy für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat.

Der Film soll am 1. März 2024 in die Kinos kommen, und da dies der Fall ist, hat jetzt ein Trailer für The Fall Guy debütiert, den Sie unten finden können.