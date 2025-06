Ryan Gosling muss in Project Hail Mary die Welt retten

Wenn wir an apokalyptische Filme denken, ist es normalerweise vor allem die Erde, die ihrem Ende entgegengeht oder bedroht ist, so dass die Menschheit nach einer Lösung suchen muss. Dazu gehören Projekte wie Armageddon oder Don't Look Up, aber in naher Zukunft werden wir mit einem Problem wie nie zuvor konfrontiert sein, da unsere Sonne stirbt, aber auch jede andere Sonne in ihrer Nähe, so dass alle bis auf einen Stern ein brauchbarer Wirt sind. Wie können wir also dorthin gelangen und das Überleben der Menschheit sichern? Die Lösung besteht natürlich darin, den einzigen Mann für den Job zu finden, einen unqualifizierten Naturwissenschaftslehrer, gespielt von Ryan Gosling.

Ja, das ist im Grunde die Prämisse von Project Hail Mary, dem neuesten Film von Amazon MGM Studios. Es dreht sich um einen Naturwissenschaftslehrer, der zu den Sternen geschickt wird, um einen fernen Stern zu untersuchen und sein Potenzial für menschliches Leben zu bestimmen, ein Ereignis, bei dem Goslings Naturwissenschaftslehrer auf seinem Weg mit zwei unerwarteten Problemen konfrontiert wird: sowohl eine außerirdische Bedrohung als auch ein Gedächtnisverlust.

In der vollständigen Inhaltsangabe heißt es: "Der Naturwissenschaftslehrer Ryland Grace (Ryan Gosling) wacht auf einem Raumschiff auf, das Lichtjahre von zu Hause entfernt ist, ohne sich daran zu erinnern, wer er ist oder wie er dorthin gekommen ist. Als sein Gedächtnis zurückkehrt, beginnt er, seine Mission aufzudecken: das Rätsel der mysteriösen Substanz zu lösen, die die Sonne aussterben lässt. Er muss sich auf seine wissenschaftlichen Erkenntnisse und unorthodoxen Ideen berufen, um alles auf der Erde vor dem Aussterben zu retten... Aber eine unerwartete Freundschaft bedeutet, dass er es vielleicht nicht alleine schaffen muss."

Was das Debüt von Project Hail Mary betrifft, so wird der Film am 20. März 2026 in die Kinos kommen, und es werden auch Sandra Hüller, Lionel Boyce, Ken Leung und Milana Vayntrub in den Hauptrollen zu sehen sein. Er basiert auf dem Roman von Andy Weir, wurde von Phil Lord und Christopher Miller inszeniert, und ihr könnt den Trailer für den Film unten sehen.