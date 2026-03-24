Ryan Gosling: "Es ist nicht die Aufgabe des Publikums, Theater zu retten"

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Kinos sind nicht mehr das, was sie einmal waren, und das Publikum scheint immer enttäuschter und unengagierter zu sein – aber warum? Die häufigste Ausrede aus Hollywood in den letzten Jahren war, dass sich der Markt verändert hat, dass Streaming die Kinokultur ruiniert hat und viele Menschen einfach zu faul seien und lieber zu Hause auf der Couch bleiben. Aber laut Ryan Gosling ist das alles nur Unsinn – eine lahme Ausrede.

Stattdessen glaubt der Schauspieler, dass es die eigene Schuld der Branche ist. Es sollte nicht die Verantwortung des Publikums sein, Kinos am Leben zu erhalten, und Hollywood muss den Leuten einfach einen guten Grund geben, rauszugehen und zu bezahlen. Während einer Vorführung von Project Hail Mary stand er vor dem Publikum und sagte:

"Vor sechs Jahren habe ich das Manuskript bekommen. Das ehrgeizigste, was ich je machen werde, schien unmöglich. Es war zu gut, um es nicht zu versuchen. Sechs Jahre später haben wir es geschafft. Hier sind wir, wir sind alle wieder im Kino. Es ist nicht deine Aufgabe, sie offen zu halten, sondern unsere Aufgabe, Dinge herzustellen, die es für dich lohnenswert machen, herauszukommen."

Brutal direkt, und die Zahlen vom Eröffnungswochenende von Project Hail Mary untermauern ebenfalls seine Behauptung. Kurz gesagt: Wenn sich der Film wie ein "Muss-sehen"-Erlebnis anfühlt, strömen die Zuschauer in die Kinos. Das Problem entsteht nur, wenn die gezeigten Filme generisch und müde wirken.

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