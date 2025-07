Ryan Gosling erkennt endlich das "Er ist buchstäblich ich"-Meme an

HQ

Letztes Jahr und zu Beginn dieses Jahres haben die Leute lange Zeit Clips von Ryan Gosling und den Charakteren, die er in Filmen spielt, gepostet und gesagt, dass er "buchstäblich" sie war. Egal, ob es Gosling ist, der unbeholfen vor der Kamera erscheint und dann wegschlurft, oder ob er die gutaussehende Charismamaschine ist, die er normalerweise ist, die Fans wurden von seiner Präsenz und Aura angezogen.

Das Meme wurde schon einmal zu Gosling gebracht, aber auf der Comic-Con am vergangenen Wochenende scheint es so, als hätte er es endlich verstanden. Ein Fan schrie, dass Gosling sie verstehe, worauf er antwortete: "Du bist buchstäblich ich!"

Von Blade Runner über Drive bis hin zu The Place Beyond the Pines wird Goslings Filmografie auch heute noch in Memes verwendet, wenn auch seltener als noch vor einiger Zeit. Dennoch, da Gosling einer der Top-Männer Hollywoods bleibt, sind wir sicher, dass er immer einen Weg finden wird, sich wieder in unsere Herzen zu schleichen. Schließlich sind wir im wahrsten Sinne des Wortes.

