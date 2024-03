Ryan Gosling enttäuschte nicht mit I'm Just Ken live bei den Oscars

HQ

Die Oscar-Verleihung war gestern Abend, und wenn Sie an einem Schulabend nicht sehr lange aufgeblieben sind, stehen die Chancen gut, dass Sie wie die meisten von uns aufwachen, um zu sehen, wer gewonnen hat. Abgesehen davon, dass Billie Eilish ihren zweiten Oscar für What Was I Made For? Barbie hat bei den Oscars nichts gewonnen.

Ryan Gosling hat es jedoch geschafft, mit seiner Live-Performance von I'm Just Ken unsere Herzen zu stehlen, denn der Schauspieler bewies, dass er genauso viel Bühnenpräsenz hat wie jeder andere Popstar. Mit über 60 Background-Tänzern, Cameo-Auftritten anderer Barbie Stars und einem Kuss auf den Kameramann sorgte Gosling dafür, dass er für Gesprächsstoff sorgte, auch wenn er keinen Preis gewann.

Möchten Sie sehen, wer dieses Jahr tatsächlich die Oscars gewonnen hat? Die vollständige Liste der Nominierten und Gewinner finden Sie hier.