Ryan Cooglers X-Files Reboot enthüllt neue Handlungsdetails, Hauptdarsteller- und Pilotreihenfolge

Ryan Cooglers lang erwartetes X-Files Reboot hat einen großen Sprung nach vorne gemacht. Erstmals 2023 vorgestellt, arbeitet Coogler seit dem ersten Reboot der Serie intensiv an anderen Projekten, doch jetzt ist es sehr offiziell, da ein Pilotprojekt von Hulu bestellt wurde.

Laut Variety wird Coogler den Piloten unter seinem Label Proximity Media als Produzent schreiben, inszenieren und ausführend produzieren. Danielle Deadwyler, bekannt für ihre Arbeit an The Harder They Fall, Till, Carry-On und einen kurzen Auftritt in The Bear, ist der erste bestätigte Star für die Serie. Wie das ursprüngliche X-Files folgt Cooglers Reboot zwei FBI-Agenten, aber die zweite Hauptrolle wurde noch nicht besetzt.

Die offizielle Logline der Serie gibt uns etwas mehr Einblick und lautet wie folgt: "Zwei hochdekorierte, aber völlig unterschiedliche FBI-Agenten bilden eine unwahrscheinliche Bindung, wenn sie einer lange geschlossenen Abteilung zugeteilt werden, die sich mit Fällen unerklärlicher Phänomene beschäftigt."

Über ein mögliches Veröffentlichungsdatum gibt es noch keine Neuigkeiten, aber hoffen wir, dass die Produktion bald beginnen kann und zu einer starken ersten Staffel führt. Akte X war seit 2018 nicht mehr auf unseren Bildschirmen, daher werden Fans gespannt darauf sein, es wiederzusehen.