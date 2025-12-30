Ryan Coogler enthüllt Details seines ursprünglichen Black Panther 2-Drehbuchs

HQ

Das Black Panther-Franchise und das gesamte MCU mussten den Kurs ändern, als Chadwick Boseman im August 2020 tragisch verstarb. Der Schauspieler war erst 43, und obwohl Marvel wusste, dass sie ihn nie als T'Challa ersetzen würden, versuchten sie doch, das Vermächtnis von Black Panther in Black Panther: Wakanda Forever fortzuführen.

Ryan Coogler, der Regisseur beider Black Panther-Filme, sprach kürzlich darüber, wie anders sein ursprünglicher Entwurf für die Fortsetzung war. Im Gespräch mit Josh Horowitz in einer kürzlichen Folge von Happy Sad Confused enthüllte Coogler eine Geschichte, die sich um ein wakandisches Ritual namens Ritual der 8 dreht.

"Das Große an der Schrift war das Ritual der 8, bei dem ein Prinz, wenn er acht Jahre alt ist, acht Tage mit seinem Vater im Busch verbringen muss," sagte Coogler. "Die Regel ist, dass der Prinz dem Vater in diesen acht Tagen jede Frage stellen kann, und der Vater muss antworten. Im Laufe dieser acht Tage startet Namor einen Angriff... und es war eine andere Version von Namor in diesem Drehbuch, aber er musste sich mit jemandem auseinandersetzen, der wahnsinnig gefährlich war, aber wegen dieses Rituals musste sein Sohn die ganze Zeit an seiner Hüfte festhalten... sonst müssten sie dieses Ritual verletzen, das nie gebrochen worden war. Es war verrückt, und Chadwick wollte es töten, aber das Leben geht so, wie es geht."

"Ich habe dieses Drehbuch geliebt. Ich habe so viel in diese Version des Films gesteckt, weil ich das Gefühl hatte, Chadwick als Darsteller kennengelernt zu haben", sagte Coogler über den 180-seitigen Originalentwurf. "Ich habe Chad im ersten Panther viel entgegengeworfen, aber ich habe gemerkt, dass ich nur an der Oberfläche gekratzt habe."

Es scheint höchst unwahrscheinlich, dass wir das Drehbuch jemals lesen oder die Geschichte sehen werden, aber Coogler hat trotzdem sein Bestes mit Black Panthers Fortsetzung Wakanda Forever gegeben. Wir müssen sehen, wie er seine Rückkehr nach Wakanda im kommenden dritten Black Panther-Film handhabt.