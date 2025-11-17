Ryan Coogler bestätigt, dass Black Panther 3 sein nächster Film ist

Ryan Coogler wird bald wieder auf dem Regiestuhl sitzen, um zum Marvel Cinematic Universe zurückzukehren. Der Mann hinter Black Panther und Black Panther: Wakanda Forever – plus mit Produzentencredits auf einer Reihe aktueller Ideen wie Ironheart und Eyes of Wakanda – wird bald für den dritten Film dieser sogenannten Trilogie zurückkehren.

Während eines Sinners -Panels bei Deadlines Contenders Film: Los Angeles -Show enthüllte Coogler, dass Black Panther 3, der angeblich Denzel Washington in irgendeiner Form zeigen wird, sein "nächster Film" sein wird.

Vollständig erklärte Coogler: "Wenn es jemand anderes wäre, würde ich sagen: 'Ich kann weder bestätigen noch dementieren. Aber wir arbeiten hart daran.... Ja, es ist der nächste Film."

Was das Premierendatum betrifft, so heißt es, dass Black Panther 3 im Jahr 2028 erscheinen wird, aber bislang wurden keine eindeutigen Informationen dazu bestätigt. Was wir wissen, ist, dass Letitia Wright im Dezember 2026 als Shuri/Black Panther (Chadwick Bosemans Nachfolgerin) in Avengers: Doomsday zurückkehren wird, für ihren nächsten Auftritt als Figur. Und für weitere Informationen zu Black Panther wird die Figur in Marvel 1943: Rise of Hydra erscheinen, die kürzlich auf 2026 verschoben wurde.