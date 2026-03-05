Rutte sagt, Artikel 5 sei nicht auf dem Tisch, nachdem die NATO eine Rakete, die auf die Türkei unterwegs ist, abgeschossen hat

HQ

NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat erklärt, das Bündnis sehe derzeit keinen Grund, die NATO-Klausel zur kollektiven Verteidigung anzuwenden, nachdem Luftabwehr eine ballistische Rakete abgefangen hat, die auf die Türkei zusteuern.

Türkische Behörden berichteten, dass die NATO-Luftabwehr die Rakete zerstörte, als sie sich dem türkischen Luftraum näherte, was das erste Mal markierte, dass das Bündnis direkt in den eskalierenden Konflikt mit Iran hineingezogen wurde.

"Niemand spricht über Artikel 5", sagte Rutte und bezog sich auf Artikel 5 des Nordatlantikpakts, der besagt, dass ein Angriff auf ein NATO-Mitglied als Angriff auf alle gilt. Stattdessen betonte er, dass der Vorfall die Bereitschaft und Wachsamkeit der Allianz zeige.

Die iranischen Streitkräfte bestritten, Raketen auf die Türkei abgefeuert zu haben, und erklärten, das Land respektiere die Souveränität dessen, was es als eine "freundliche" Nation bezeichnete...