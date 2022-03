Rutschiges Snowboard-Spiel Shredders erscheint Mitte März

HQ

Shredders ist eine Snowboardsimulation, die von den beiden Entwicklerteams I-Illusions und Let It Roll betreut wird. Das Sportspiel wurde letztes Jahr auf der E3-Presseveranstaltung von Microsoft angerkündigt, mit vorläufigem Termin Ende 2021. Aus diesem Plan ist leider nichts geworden, aber inzwischen ist ein Ende der Produktion in Sicht. Auf Twitter kündigen die Publisher Foampunch an, dass der Titel am 17. März auf Xbox One und PC erscheint. Frostiges Shredders-Gameplay gibt es im neuen Trailer: