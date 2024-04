Rusty's Retirement, das Multitasking-Farmspiel, erscheint am 26. April auf Steam

Ich bin mir sicher, dass du schon mehr als einmal vor deinem Computer gesessen hast und unbedingt deine Ernte in Stardew Valley oder so überprüfen wolltest. OK, das bekommen wir die ganze Zeit, aber Mister Morris Games glaubt, dass man Büroarbeit oder das Sitzen am Computer mit einem Farmspiel kombinieren kann, und deshalb hat er Rusty's Retirement entwickelt.

Rusty's Retirement ist so konzipiert, dass es abgespielt werden kann, während Sie andere Aufgaben an Ihrem Schreibtisch erledigen, z. B. Ihre E-Mails abrufen, YouTube-Videos ansehen oder in Ihrem Textverarbeitungsprogramm tippen. Es sitzt am unteren Rand des Bildschirms und stört nichts - eine unwiderstehliche Kombination. Und seit der Ankündigung im vergangenen November war es still und leise auf dem Radar, bis es jetzt seine Ankunft ankündigt. Rusty's Retirement erscheint am 26. April auf Steam und hat einen großartigen Launch-Trailer, der Ihnen zeigt, wie es funktioniert. Schauen Sie es sich unten an.