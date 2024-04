HQ

OK, vielleicht wird dieser Slogan später Konsequenzen für mich haben, aber ich bin mir sicher, wenn ich Rusty's Retirement meinen Vorgesetzten zeige, werden sie auch hereinkommen und spielen. Dieses Mikrospiel von Mister Morris basiert auf zwei Konzepten, die seltsamerweise perfekt zu mir passen: viele Stunden am Tag vor dem Computer zu arbeiten und den Wunsch zu spielen und keine Zeit dafür zu haben.

Rusty's Retirement ist ein automatischer Farm-Simulator, in dem wir den Automaten Rusty und seine Kollegen steuern, um einen landwirtschaftlichen Betrieb aufzubauen. Alles, was du tun musst, ist, ihm einfache Befehle zu geben, die Pflanzen anzupflanzen und das Ackerland zu roden. Den Rest erledigen Rusty, der Gelegenheitsarbeiter und seine Drohnen. Es gibt nicht viel Interaktion zwischen dem Spieler und dem Spiel, aber die Magie dieses Titels besteht darin, dass der Spielbildschirm nur einen schmalen Streifen am unteren Rand des Bildschirms einnimmt, während der Rest des Bildschirms für andere Aufgaben frei ist, wie z. B. das Ansehen von Videos, den Zugriff auf Websites und die Verwendung von Office-Anwendungen. Es ist ein Spiel, das entwickelt wurde, um Sie während der Arbeit lebendig zu halten.

Für ein Spiel, das dir als Spieler so wenig abverlangt, ist das Fortschrittssystem fein abgestimmt. Verschiedene Feldfrüchte werden freigeschaltet, wenn du Biokraftstoff erntest und erzeugst, den du verkaufst, um mehr Geld zu verdienen. Auf diese Weise kannst du mehr Roboterhelfer kaufen, sie aufrüsten und deine Einkommensquellen (z. B. Bienenstöcke) diversifizieren sowie dein Land weiter ausbauen. Du musst auch verschiedene Arbeiter einstellen, um dir neue Maschinen und Dekorationen für die Farm zu verkaufen, wobei du immer das Gefühl hast, Veränderungen zu sehen, und nur ein paar Sekunden deiner Zeit verbringst, damit die Produktivität nicht beeinträchtigt wird.

Es gibt keine Schwierigkeit, sich in Rusty's Retirement vorwärts zu bewegen, außer der Zeit selbst. Rusty bewegt sich langsam, gemächlich, während er seine Handlung voller Feldfrüchte und die angenehmen Umgebungsgeräusche des Soundtracks genießt, der voller sanfter Themen ist, die an Minecraft erinnern. Musik, die wir natürlich stummschalten können, um den Fokus auf unsere Aufgaben außerhalb des Spiels nicht zu verlieren, obwohl man sagen muss, dass sie ein weißes Rauschen erzeugt, das hilft, in das ruhige Erlebnis zu kommen. Erwähnenswert ist auch die Lokalisierung des Minispiels in zehn Sprachen.

Sie können sogar eine gute Zeit damit verbringen, dem Spiel keine Aufmerksamkeit zu schenken, während es im Hintergrund läuft, da es nur sehr wenig Ressourcen Ihres PCs verbraucht. Und wenn man dem Spiel Aufmerksamkeit schenkt, dauern die "Sitzungen" nur wenige Minuten. Es ist wie bei den Browserspielen, die vor Jahren auf Facebook so beliebt wurden, nur dass es hier keine Mikrozahlungen oder irgendwelche Mauern gibt, die deinen Fortschritt im Spiel beeinflussen.

Dieser raffinierte Titel erfüllt seinen Zweck genau als Spiel, unabhängig von seiner Einfachheit (was ich immer schätze, wenn ich ihm eine Punktzahl gebe), und es gibt wirklich nicht viel anderes, was er zu bieten hat, was die Spieler vermissen könnten, außer vielleicht einige Funktionen, die den Schwierigkeitsgrad erhöhen, oder einige zusätzliche Erfolge auf Steam, um bestimmte Ernteziele zu erreichen. Rusty's Retirement ist heutzutage ein angenehmer Begleiter für die Arbeit und wird mit Sicherheit die Tage vieler Spieler erhellen, die den Aufgaben des Lebens nachgehen müssen, während sie kleine Felder bewässern und ihre Farm ausbauen.

Rusty's Retirement ist einfach, unterhaltsam und unterhaltsam und erscheint am 26. April auf Steam. Wenn du auf der Suche nach einem arbeitsfreundlicheren Ersatz für Stardew Valley bist, könnte dies genau der ruhige Ort sein, den du brauchst.