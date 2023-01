Rüsten Sie Ihr System mit dem Z790 Aorus Master Mainboard auf

HQ

Wenn Sie nach neuer PC-Hardware gesucht haben, um die neuesten und anspruchsvollsten Spiele mit höheren Bildraten und Auflösungen ausführen zu können, vielleicht ein neues Motherboard, dann ist der Z790 Aorus Master vielleicht genau das richtige Kit für Sie.

In der neuesten Ausgabe von Quick Look haben wir das Gerät in die Hände bekommen und sowohl seine Funktionen als auch seine Spezifikationen besprochen, sowie ein paar Gedanken, die auf unserer frühen Zeit mit dem System basieren.

Sehen Sie sich unbedingt das Video unten an und lassen Sie uns wissen, was Sie über diese neue Iteration im Motherboard-Bereich denken.