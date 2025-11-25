Rüste dein Arsenal auf und nimm neue Herausforderungen mit dem nächsten Update zu Hyrule Warriors: Age of Imprisonment an

HQ

Ich bin sicher, viele von euch erforschen bereits den Krieg zwischen den Gründungskönigen von Hyrule und Ganondorf in Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, in dem, was wohl das Prequel der Tears of the Kingdom Geschichte ist. Und obwohl der Titel weiterhin die Messlatte für jede Geschichte im Musou-Genre (entwickelt von einigen der größten Experten auf diesem Gebiet anlegt), kann er dem Spiel weiterhin Inhalte hinzufügen, um Fans von Zelda und Massenkampf nach Banishment War zu locken.

Nun bestätigt Nintendo, dass am Donnerstag, dem 27. November, ein neues Inhalts-Update zu Hyrule Warriors: Age of Imprisonment kommt, das "zusätzliche Waffen, neue Vicious-Gegner und mehr" hinzufügen wird. Wir haben die Patchnotes noch nicht, aber wir werden sie am Donnerstag teilen, sobald wir wissen, was auf uns zukommt.