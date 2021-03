Rust überfällt Spieler Ende Mai auf Xbox One und Playstation 4

You're watching Werben

Rust wird am 21. Mai auf PS4 und Xbox One erscheinen, haben wir gestern Abend gelernt. Das Game wird in drei Verkaufseditionen bereitstehen, die zwischen 50 und 70 Euro kosten. Entwickler Double Eleven bietet DLC-Pakete mit Crafting-Materialien, sowie Waffen/Werkzeuge als Vorbestelleranreiz an. Je nach Sonderausgabe bekommt ihr Skins, Premiumwährung und frühen Zugang zum Spiel. Beispielsweise soll noch vor dem Start eine Closede Beta stattfinden. Ihr dürft aber nicht vergessen, dass das Game 2014 auf dem PC fertiggestellt wurde, wie man im Trailer sieht: