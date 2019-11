Rust rostet nächstes Jahr auf PS4 und Xbox One

Das Survival-Spiel Rust ist auf dem Weg zur PS4 und Xbox One, wie Facepunch Studios letzte Woche auf der X019 in London bekanntgab. Konsolenspieler dürfen nächstes Jahr mit bis zu 99 anderen Überlebenden zusammen und gegeneinander ums Überleben kämpfen. In diesem Titel geht es nicht nur darum, andere Spieler zu besiegen, wir müssen auch unsere eigenen Bedürfnisse (Hunger, Durst) beachten und in der Wildnis verschiedene Umwelteinflüssen widerstehen. Aus gefundenen Materialien basteln wir die nötige Ausrüstung, um länger am Leben zu bleiben und uns gegen die Überfälle anderer Spieler verteidigen zu können. Rust startete 2013 mit Steam ins Early Access, hat sich in den letzten sechs Jahren dank steter Inhalte jedoch stark weiterentwickelt.

