Rust ab Dienstag wieder in Call of Duty: Modern Warfare spielbar

Die Entwickler Infinity Ward haben vorhin daran erinnert, dass wir mit dem morgigen Update von Call of Duty: Modern Warfare in die zweite Content-Saison starten werden. Der legendäre Charakter Ghost aus dem Originalspiel wird auf diesem Wege als Operator in das Spiel gelangen, außerdem ist die extrem kleine Karte Rust wieder am Start. Es geht in der neuen Staffel aber nicht nur um altes Zeug: Fans dürfen sich auf eine neue Multiplayer-Karte mit dem Namen Atlas Superstore freuen, es wird frische Umgebungen für die Modi Ground Wars (Zhokov Boneyard) und Gunfight (Bazaar) geben und natürlich weitere Waffen - aber die schaut ihr euch lieber im neuen Trailer genauer selbst an.

