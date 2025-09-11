Wir alle kennen die Tragödie, die sich im Herbst 2021 während der Dreharbeiten zu diesem Film ereignete. Laut Drehbuch sollte Alec Baldwins Figur HarlandRust in einer bestimmten Szene eine Kugel in einer Kirche abfeuern, und Kamerafrau Halyna Hutchins sollte alles mit der Kamera festhalten. Bei der Kugel, bei der es sich um eine Attrappe handeln sollte, handelte es sich jedoch um eine scharfe Munition, die Hutchins durchbohrte und sie tötete, während Regisseur Joel Souza (der neben ihr stand) ebenfalls schwer verletzt wurde. Die Tragödie um Baldwins Liebesbrief an das Spaghetti-Western-Genre hat die Tatsache überschattet, dass der Film selbst sowohl gutes Schauspiel auf der Grundlage eines gut geschriebenen Drehbuchs als auch eine exquisite Kameraführung enthält.

Dank Yellowstone, 1883, Horizon und einigen anderen Produktionen, in denen Cowboys, Revolverhelden und gewaltsamer Tod im Mittelpunkt standen, hat das Western-Genre in den letzten Jahren eine Art Renaissance erlebt, und Baldwins Drama-Thriller Rust (den er offenbar 2019 geschrieben hat) erzählt eine Geschichte, der es an Originalität mangelt, die aber mit einer Wendung und einer Art schmuddeliger Eleganz kompensiert wird.

Wir folgen Lucas, einem Jungen, der im örtlichen Landladen (Wyoming) in einen Streit mit einem gleichaltrigen Jungen gerät, sich den Arm bricht und so mit dem Vater des Jungen konfrontiert wird, der nun verlangt, dass Lucas seine "Schulden" auf seiner Ranch abarbeitet, oder ihm droht, am nächsten Baum aufgehängt zu werden. Lucas verzichtet auf Sklavenarbeit, da er weder den Streit im Laden begonnen hat noch sich irgendetwas anderes als einfacher Notwehr zuschulden kommen lässt. Stattdessen nimmt er das alte Gewehr seines toten Großvaters und tötet den kompromisslosen Ranchbesitzer. Als er zur Fahndung wird und vom Sheriff der Stadt mit dem Erhängen bedroht wird, flieht er und schließt sich seinem gesetzlosen Großvater Harland Rust (Baldwin) an, der Lucas bis nach Mexiko bringen will, um dem langen Arm des Gesetzes zu entkommen. Ein alter, blutrünstiger Mann ohne Skrupel und ein kleiner Junge auf der Flucht schließen sich zusammen und versuchen, sich im Amerika des späten 19. Jahrhunderts gegen Kopfgeldjäger, Räuber, Ureinwohner und Pinkertons zur Wehr zu setzen.

Es ist nie so düster und schrecklich wie American Primeval, aber es ist nicht weit davon entfernt.

Rust vermischt die Dunkelheit und Rücksichtslosigkeit der amerikanischen Grenze mit einem Gefühl der Verzweiflung, dem Umgang mit Schuld und dem Opferwerden von Umständen, die außerhalb der eigenen Kontrolle liegen. Unforgiven trifft auf Deadwood mit einem Hauch von Open Range beschreibt den Ton recht gut, und die Dialoge, geschrieben von Baldwin, sind glaubhaft altmodisch und haben diese schroff-stoische Anmutung einer Sprache, die ein wenig zu ausgefeilt ist, um sich selbst zu verbessern. Baldwins vernarbter, ergrauter Bösewicht ist anfangs eiskalt und skrupellos, zeigt aber kleine Anflüge von Wärme gegenüber Lucas, während vor allem Vikings -Star Travis Fimmel eine denkwürdige Leistung als Pastor abliefert, der zu einem blutrünstigen Kopfgeldjäger geworden ist, und Josh Hopkins gut ist als harter, aber mitfühlender Sheriff Wood.

Baldwins gesuchter Mörder ist gut, sehr gut.

Rust ist keineswegs schlecht; Im Gegenteil, es ist teilweise wirklich gut, aber es gibt Elemente der Regie, die nicht ganz funktionieren. Den Charakteren wird Zeit gegeben, sich zu entwickeln und zu definieren, und die Schauspielerei ist, wie gesagt, nichts weniger als glaubwürdig, aber als Zuschauer empfinde ich leider absolut nichts für einen von ihnen. Ich bin relativ gefesselt von der Prämisse, dem Ton und vor allem der schönen Fotografie, aber es ist mir eigentlich egal, was mit Lucas, Harland oder einem der anderen passiert. In diesem Sinne hätte dies wahrscheinlich besser als Miniserie mit vielleicht der dreifachen Laufzeit funktioniert, um mir als Zuschauer zu ermöglichen, mehr in Baldwins Charaktere zu investieren, die im Gegensatz zu den meisten in diesem Genre tatsächlich nicht so stereotyp sind, wie sie es normalerweise sind.

Die verstorbene Kamerafrau Halyna Hutchins ist hier der Star, da sie das Wyoming von 1888 (und die Umgebung) auf eine Art und Weise filmt, die Rust zu einem sehr schönen Film macht. Natürliches Licht, eine effektive Mischung aus Nahaufnahmen und sauber geschnittenen Vollaufnahmen funktionieren hervorragend, genau wie wenn es heiß hergeht. Rust ist sehenswert, auch wenn er nicht so gut ist, wie er vom Drehbuch her hätte sein können, und Baldwin ist als Revolverheld besser, als ich erwartet hatte.