HQ

Schwedens Finanzministerin Elisabeth Svantesson äußert ernsthafte Zweifel am wahren Zustand der russischen Wirtschaft und deutet an, dass die offiziellen Berichte die Schwere der Inflation deutlich herunterspielen. Während einer kürzlichen Podiumsdiskussion auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos wies Svantesson darauf hin, dass die Satellitenbilder von Moskau im Jahr 2023 deutlich dunkler erscheinen als im Jahr 2021, was auf einen starken Rückgang der Wirtschaftstätigkeit hindeutet.

Diese Verdunkelung der russischen Hauptstadt, die auf nächtlichen Fotos zu sehen ist, deutet darauf hin, dass das Land möglicherweise vor einer noch schlimmeren wirtschaftlichen Notlage steht, als Präsident Wladimir Putin zugegeben hat. Svantesson kritisierte auch die offizielle russische Inflationsrate von 9,5 Prozent und wies darauf hin, dass sie im Widerspruch zu den hohen Zinsen der Zentralbank des Landes und dem erheblichen Kapitalabfluss stehe. Angesichts der steigenden Preise spüren die einfachen Russen die Krise, da grundlegende Güter immer unerschwinglicher werden und sich die wirtschaftliche Not im ganzen Land ausbreitet.

Während die Sanktionen weiterhin ihren Tribut fordern, bleibt das wahre wirtschaftliche Bild Russlands unklar, wobei Svantesson erklärte, dass die Darstellung einer widerstandsfähigen Wirtschaft durch den Kreml wahrscheinlich eine Fassade sei, die sowohl die Ukraine als auch ihre Verbündeten in die Irre führen soll. Könnten diese Satellitenbilder das bisher deutlichste Zeichen dafür sein, dass Russlands Wirtschaft in größeren Schwierigkeiten steckt, als man uns glauben machen will?

Moskau im März 2021 (NASA).