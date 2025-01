Russlands Spielekonsole kann noch nicht mit Xbox und PlayStation mithalten

HQ

Da der Markt für Spielekonsolen von Nintendo, Xbox und PlayStation dominiert wird, ist es für jeden sehr schwer, in die Gewässer zu steigen, die von diesen sehr großen Fischen kontrolliert werden. Um sich jedoch von den anderen Konsolenherstellern abzusetzen und einen eigenen Gaming-Bereich zu schaffen, beauftragte die russische Regierung einen Herausforderer für die Xbox Series X/S und die PlayStation 5.

In einem Beitrag auf Habr.com (der von Tom's Hardware verbreitet wurde) hat die russische Regierung jedoch über Anton Gorelkin, den stellvertretenden Vorsitzenden des Staatsduma-Komitees für Informationspolitik, erklärt, dass sie auf einige Leistungsprobleme gestoßen ist.

"Ich hoffe, dass meine Kolleginnen und Kollegen mit voller Verantwortung an diese Aufgabe herangehen und mit etwas wirklich Durchbruch aufwarten. Schließlich ist es für jeden offensichtlich: Elbrus-Prozessoren sind noch nicht in einem Entwicklungsstadium, das einen gleichwertigen Wettbewerb mit PS5 und Xbox gewährleisten würde, was bedeutet, dass die Lösung nicht dem Standard entsprechen muss."

Es ist wahrscheinlich, dass das bedeutet, dass wir auf dieser Konsole keine atemberaubenden Grafiken sehen werden, wann immer sie veröffentlicht wird, aber Aussehen und Leistung sind heutzutage nicht alles in Spielen, und daher gibt es wahrscheinlich einige kreative Lösungen für dieses Problem.