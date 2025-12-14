Russlands Roblox-Verbot hat zu etwas ziemlich Ungewöhnlichem geführt: einem Protest in der sibirischen Stadt Tomsk

HQ

Wie wir erst neulich schrieben, wurde Roblox nun in Russland verboten, wobei die Behörden argumentieren, dass die Plattform "unangemessene Inhalte enthält, die die spirituelle und moralische Entwicklung von Kindern negativ beeinflussen können." Und obwohl solche Verbote im Land fast zur Routine geworden sind, war das, was folgte, etwas ziemlich Ungewöhnliches.

Laut Reuters versammelte sich am Wochenende eine kleine Gruppe von Menschen in der sibirischen Stadt Tomsk, um gegen die Entscheidung zu protestieren. Öffentliche Proteste sind in Russland kein alltäglicher Anblick, und noch weniger finden bei Videospielen statt, was das Ganze besonders macht.

Fotos vom Tatort zeigen etwa 25 Menschen, die im Schnee stehen und handgeschriebene Schilder halten, auf denen steht "Finger weg von Roblox" und "Roblox ist das Opfer des digitalen Eisernen Vorhangs." Keine riesige Menschenmenge, aber genug, um aufzufallen.

Das Verbot selbst wurde Anfang dieses Monats von der russischen Kommunikationsorganisation Roskomnadzor eingeführt, die behauptet, Roblox sei voller "unangemessener Inhalte", die sich negativ auf Kinder auswirken könnten. Russland ist mit dieser Einschätzung nicht allein, denn Länder wie Irak und Türkei haben die Plattform aus ähnlichen Gründen zuvor blockiert.

Kritiker glauben jedoch, dass die Entscheidung eher mit einer Verschärfung der Kontrolle über das Internet zu tun hat. Russland blockiert oder beschränkt bereits den Zugang zu Diensten wie Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat und WhatsApp, und viele Nutzer umgehen diese Beschränkungen ohnehin mit VPNs.

Roblox, das in Kalifornien ansässig ist, hat zuvor erklärt, Sicherheit ernst zu nehmen und eingebaute Werkzeuge zum Schutz jüngerer Spieler anzubieten. Das Unternehmen hat sich nicht speziell zu dem Protest geäußert. Ob eine Handvoll Menschen, die im Schnee protestieren, etwas ändern wird, ist fraglich, aber es zeigt, dass die Frustration über Russlands wachsende Liste blockierter Apps langsam zunimmt, selbst wenn es um eine Plattform wie Roblox geht.