Putin erklärt Osterwaffenstillstand in der Ukraine

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Kurz vor dem Herannahen von Ostern überraschte Putin viele mit der Ankündigung eines vorübergehenden Waffenstillstands in der Ukraine, der bis Sonntag andauern soll, einer einseitigen 30-stündigen Waffenruhe, die der Kreml als humanitäre Geste darstellte.

Ukrainische Beamte blieben jedoch skeptisch und verwiesen auf den anhaltenden russischen Artilleriebeschuss an mehreren Frontlinien nur wenige Augenblicke vor und nach dem angekündigten Start. Selenskyj erinnerte an einen zuvor von den USA vermittelten Waffenstillstand und stellte Moskaus Absichten in Frage.

Trotz geringerer Angriffe in bestimmten Gebieten deuten Berichte von ukrainischen Beamten und Zivilisten darauf hin, dass der Waffenstillstand vor Ort wenig Wirkung zeigte. Die Ankündigung erfolgte nur eine Woche, nachdem ein tödlicher russischer Raketenangriff in Sumy die internationalen Forderungen nach einem entschlosseneren Vorgehen neu entfacht hatte.