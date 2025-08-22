Russlands nächtliche Angriffe lassen Zweifel an Friedensgesprächen aufkommen

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Die nächtlichen Angriffe in der Ukraine am 21. August haben die Spannungen neu entfacht, wobei der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nun argumentiert, dass Moskaus Vorgehen wenig Interesse an der Förderung der Friedensbemühungen zeigt.

"Jetzt sind die Signale aus Russland, um ehrlich zu sein, einfach unanständig", sagte Selenskyj in seiner nächtlichen Videoansprache. "Sie versuchen, sich von der Notwendigkeit zurückzuziehen, Treffen abzuhalten. Sie wollen den Krieg nicht beenden. Sie machen mit massiven Streiks weiter."

"Wir glauben, dass es ein vorsätzlicher Angriff genau auf US-Eigentum hier in der Ukraine war, auf amerikanische Investitionen. Ein sehr vielsagender Schlag... genau zu dem Zeitpunkt, an dem die Welt auf eine klare Antwort der Russen auf ihre Schritte in den Gesprächen zur Beendigung des Krieges wartet."

Die Angriffe trafen mehrere Regionen und beschädigten Häuser, Unternehmen und sogar eine US-amerikanische Elektronikfabrik in der Westukraine, was Kiew als bewusstes Signal gegen die von den USA geführte Diplomatie bezeichnete. Es war der größte Luftangriff im August.

Russland behauptete, es habe Militär- und Energieanlagen ins Visier genommen, während die Ukraine weitere Angriffe auf russische Einrichtungen meldete. Die Eskalation kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Trump auf direkte Gespräche zwischen Putin und Selenskyj drängt, obwohl Zweifel an der Bereitschaft des Kremls bestehen, eine echte Einigung zu erzielen.