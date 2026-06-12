Russlands Krieg gegen die Ukraine dauert nun länger als der Erste Weltkrieg

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Wir haben nun einen tragischen Meilenstein erreicht. Euromaidan Press berichtet, dass Russlands Krieg gegen die Ukraine inzwischen länger gedauert hat als der gesamte Erste Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg begann 1914 und endete 1918 und dauerte insgesamt 1.568 Tage. Gestern hat Russland diesen Rekord übertroffen, nachdem es nun schon länger im Krieg ist.

Leider ist ein Ende noch nicht in Sicht, aber hohe russische Verluste und internationaler Druck auf das Land, kombiniert mit Hightech-Kriegsführung aus der Ukraine (unterstützt von der EU), haben kürzlich den Kriegsverlauf gewendet. Wie wir kürzlich berichtet haben, verliert Russland nun immer mehr von seinem illegal annektierten Gebiet an die vorrückende Ukraine.