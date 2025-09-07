Russlands größter Luftangriff auf die Ukraine setzt wichtigstes Regierungsgebäude in Brand

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Russland hat gerade seinen intensivsten nächtlichen Angriff auf die Ukraine durchgeführt und die Hauptstadt mit Wellen von Drohnen und Raketen getroffen, die zum ersten Mal seit Beginn der Invasion das wichtigste Regierungsgebäude in Brand gesetzt haben.

Brände fegten über Wohngebiete hinweg, wobei mehrere Zivilisten getötet und viele weitere verletzt wurden. Rettungskräfte kämpften gegen Brände in Wohnblöcken, in denen Gebäude teilweise eingestürzt waren, während Drohnentrümmer weitere Zerstörungen in der ganzen Stadt auslösten.

Auch in zentralen und südlichen Regionen wurden Explosionen gemeldet, die die Infrastruktur beschädigten und die Stromversorgung unterbrachen. "Rettungskräfte löschen das Feuer", teilte der ukrainische Ministerpräsident auf Telegram mit. Ukrainische Beamte verurteilten die Angriffe als gezielte Angriffe auf zivile Ziele.