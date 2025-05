Russland sammelt über 50.000 Soldaten in der Nähe von Sumy, Ukraine bereitet sich auf Eskalation vor

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Die Ukraine behauptete am Mittwoch, dass Russland eine beträchtliche Truppe, darunter Eliteeinheiten, in der Nähe der nordöstlichen Region Sumy stationiert habe, und deutete damit eine mögliche Sommeroffensive an, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Präsident Selenskyj erklärte, dass sich die größten Formationen Moskaus an der Kursk-Front konzentrieren, um die ukrainischen Truppen zu vertreiben und die Kontrolle entlang der Grenze auszuweiten. Während Russland in jüngster Zeit Gewinne erzielt hat, behauptet Kiew, dass es in anderen Bereichen zurückgeschlagen hat.