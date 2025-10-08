HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass das russische Parlament dem vollständigen Rückzug des Landes aus einem wichtigen Atomabkommen mit den Vereinigten Staaten zugestimmt hat, das darauf abzielt, überschüssiges waffenfähiges Plutonium aus der Zeit des Kalten Krieges zu beseitigen. Der Pakt, der ursprünglich um die Jahrhundertwende unterzeichnet wurde, hatte zum Ziel gehabt, die sichere Entsorgung von Material zu gewährleisten, das einst in Tausenden von nuklearen Sprengköpfen verwendet wurde. Moskau rechtfertigte seinen Schritt damit, dass es Washington vorwarf, das Abkommen zu brechen und durch Sanktionen und Verteidigungspolitik neue Bedrohungen für die globale Stabilität zu schaffen. Die Entscheidung formalisiert eine vor Jahren angekündigte Aussetzung und signalisiert eine weitere Verschlechterung der nuklearen Zusammenarbeit zwischen den USA und Russland. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!