Russland zieht sich aus europäischem Antifoltervertrag zurück

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Russland seine Teilnahme an der Europäischen Konvention zur Verhütung von Folter offiziell beendet hat, nachdem Präsident Wladimir Putin am Montag ein Gesetz unterzeichnet hat. Der Schritt erfolgt, nachdem der Europarat es abgelehnt hatte, einen russischen Delegierten in das Gremium aufzunehmen, das den Vertrag überwacht. Moskau stellte den Rückzug als Reaktion auf die seiner Meinung nach unfaire Behandlung dar und brach damit mit einem Abkommen, an dem es seit Jahrzehnten beteiligt war. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!