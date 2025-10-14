HQ

NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat auf Kosten Russlands einen großen Tag gehabt, nachdem eines seiner U-Boote im Ärmelkanal gesichtet wurde.

In einer Rede in Slowenien beschrieb Rutte die dieselbetriebene Noworossijsk als "ein einsames und kaputtes russisches U-Boot, das von einer Patrouille nach Hause humpelt", und kontrastierte die Szene frech mit dem spannungsgeladenen Thriller "Die Jagd auf den Roten Oktober" aus dem Kalten Krieg. "Heute scheint es eher die Jagd nach dem nächsten Mechaniker zu sein", fügte er hinzu.

Die Noworossijsk, Teil der russischen Schwarzmeerflotte, tauchte letzte Woche vor der französischen Küste auf, wobei Moskau darauf bestand, dass sie lediglich den Schifffahrtsregeln folgte. Die niederländischen Behörden berichteten jedoch, dass das Schiff am Wochenende in der Nordsee im Schlepptau war, was darauf hindeutet, dass das U-Boot noch lange nicht voll einsatzfähig war.

Fotos, die von der NATO am 9. Oktober veröffentlicht wurden, zeigen eine französische Fregatte, die die Noworossijsk genau im Auge behält, während sie sich entlang der bretonischen Küste bewegt. Unterdessen deuteten Berichte auf dem Telegram-Kanal VChK-OGPU darauf hin, dass das U-Boot Ende September ein Treibstoffleck erlitten hatte, was die Befürchtung einer möglichen Explosion an Bord aufkommen ließ.

Trotz der Probleme behauptet die russische Schwarzmeerflotte, dass sich das U-Boot nach Abschluss von Missionen im Mittelmeer auf einem "planmäßigen Transit zwischen den Flotten" befand. Die Noworossijsk, ein Schiff der Kilo-Klasse aus dem Jahr 2014, das mit Kalibr-Marschflugkörpern bewaffnet ist, ist im Ärmelkanal kein Unbekannter und wurde in den letzten fünf Monaten mindestens sieben Mal in britischen Gewässern gesichtet.

Für die NATO ist es eine weitere Erinnerung daran, dass das Bündnis "ständige Wachsamkeit und maritimes Bewusstsein über den Atlantik hinweg" brauche, wie die Organisation gegenüber X betonte. Für alle anderen hat das Spektakel eines vermeintlich furchterregenden U-Bootes, das auf "hinkenden" Humor reduziert wurde, für einen seltenen Moment der Leichtigkeit in ansonsten angespannten Seegewässern gesorgt.