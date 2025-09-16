HQ

Drohnen machen schon seit geraumer Zeit Schlagzeilen. Eine neue Untersuchung behauptet nun, dass ukrainische Kinder, die von den russischen Streitkräften entführt wurden, in Lagern untergebracht wurden, wo sie umerzogen, militärisch ausgebildet und sogar gezwungen wurden, an Waffen wie Drohnen und Gewehren zu arbeiten. Die Studie identifiziert mehr als zweihundert Einrichtungen in ganz Russland, darunter Militärstützpunkte, staatliche Zentren und Orte, die mit der orthodoxen Kirche in Verbindung stehen und an denen Minderjährige angeblich indoktriniert und auf Kampfzwecke vorbereitet werden. Forscher sagen, dass einige Lager unter der Leitung von Jugendgruppen des Verteidigungsministeriums betrieben werden, die ideologische Lektionen mit Waffenmontage und taktischen Übungen kombinieren. Ukrainische Beamte warnen, dass seit der Invasion Tausende von Kindern deportiert worden sein könnten, und befürchten, dass die tatsächliche Zahl weitaus höher sein könnte. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie den vollständigen Bericht natürlich über den folgenden Link lesen. Go!