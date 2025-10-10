HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass der Kreml seine Unterstützung für die mögliche Nominierung von US-Präsident Donald Trump für den Friedensnobelpreis bekundet hat und sich dabei auf seine Versuche berufen hat, einen Waffenstillstand in der Ukraine zu vermitteln, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur TASS am Freitag den Kreml-Berater Juri Uschakow. Erst vor ein paar Tagen deutete Selenskyj auch an, dass er die Idee unterstützen könnte, wenn Trumps Maßnahmen zu greifbaren Fortschritten in Richtung Frieden führen. Obwohl erwartet wird, dass das Nobelpreiskomitee den Preisträger bald bekannt geben wird, bleiben Trumps Chancen trotz der Aufmerksamkeit um seine mögliche Nominierung gering. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!