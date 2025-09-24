HQ

Erst vor wenigen Stunden machte Trump Schlagzeilen, als er andeutete, die Ukraine könne alle an Russland verlorenen Gebiete zurückerobern, und Moskau als kämpfenden "Papiertiger" bezeichnete. Nun hat Russland die jüngsten Äußerungen von Präsident Donald Trump zurückgewiesen und stattdessen darauf bestanden, dass es sowohl militärisch als auch wirtschaftlich stark bleibe. "Natürlich hat Präsident Trump Selenskyjs Version der Ereignisse gehört. Und anscheinend ist diese Version zu diesem Zeitpunkt der Grund für die Einschätzung, die wir gehört haben", sagte Peskow in einem Interview mit dem Radiosender RBC. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!