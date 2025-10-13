HQ

"Das Thema Tomahawks ist äußerst besorgniserregend. Jetzt ist wirklich ein sehr dramatischer Moment in Bezug auf die Tatsache, dass die Spannungen von allen Seiten eskalieren." Dies waren die jüngsten Worte von Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, der ernsthafte Besorgnis über die Aussicht äußerte, dass die Ukraine Langstreckenraketen aus den Vereinigten Staaten erhalten könnte, und diesen Moment als kritischen Punkt der Eskalation bezeichnete. Russische Beamte warnen, dass solche Lieferungen den Konflikt in eine neue, gefährliche Phase treiben könnten, in der die Spannungen auf allen Seiten zunehmen würden. "Stellen Sie sich vor: Eine Langstreckenrakete wird gestartet und fliegt und wir wissen, dass sie nuklear sein könnte. Was sollte die Russische Föderation denken? Wie sollte Russland reagieren? Militärexperten im Ausland sollten das verstehen", fügte Peskow hinzu.