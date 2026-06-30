Russland verstärkt seine Bemühungen, den Gürtel der ukrainischen Hochburgen zu durchbrechen, die die Region Donezk halten

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Mit steigenden Temperaturen nehmen die Bodenangriffe in der ukrainischen Region Donezk zu, wo derzeit 80 % des Gebiets unter russischer Kontrolle stehen. Russland hat bereits mehrfach erklärt, dass es nicht ruhen wird, bis 100 % des Territoriums dieser hochindustrialisierten Region vollständig unter seiner Kontrolle stehen. Während der Rest der Frontlinie durch ukrainische Drohnenangriffe faktisch zum Stillstand gekommen ist, konzentriert Putin all seine Anstrengungen darauf, die Festung Kostiantinivka einzukreisen, den Dreh- und Angelpunkt, von dem aus der 'Gürtel der Festungen' zur Verteidigung des Gebiets aufrechterhalten wird.

Laut Reuters-Berichten hat sich die Kämpfe in die Stadt selbst ausgebreitet, angeführt von kleinen Einheiten infiltrierter russischer Soldaten, wobei Nahkämpfe auf den Straßen stattfinden. Die Einnahme von Kostiantynivka würde den russischen Truppen einen Brückenkopf verschaffen, von dem aus sie entlang des Gürtels, der nun die zentrale Achse ihrer Kampagne bildet, nach Norden vorrücken können. Obwohl Analysten bereits warnen, dass diese Kampagne für die russische Seite lang, kostspielig und blutig werden wird, besteht Putin darauf, dass Russland ganz Donezk kontrollieren muss, bevor er sich an den Verhandlungstisch setzt und den Krieg beendet.

Mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn kontrolliert die Ukraine immer noch ein Fünftel von Donezk, doch die Reaktion auf russische Angriffe lenkt zu viele Ressourcen in die Verteidigung der Hauptstadt Kiew. Gleichzeitig leidet auch Russland unter Ressourcenknappheit, und die russischen Behörden auf der besetzten Schwarzmeer-Halbinsel haben den Ausnahmezustand ausgerufen, um wirtschaftliche Probleme anzugehen, und alle Kraftstoffverkäufe an Privatpersonen und Unternehmen ausgesetzt.