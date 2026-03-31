Russland verstärkt die VPN-Beschränkungen im Rahmen der "großen Razzia"

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Russland versucht, die Nutzung von VPNs, dem wichtigsten Werkzeug, das Millionen zur Umgehung der Online-Zensur nutzen, weiter einzuschränken, während die Behörden das, was Diplomaten als "großes Durchgreifen" bezeichnen, intensivieren.

"Die Aufgabe ist es, die VPN-Nutzung zu reduzieren", sagte Digitalminister Maksut Shadayev am späten Montag auf dem staatlich unterstützten Messenger MAX (über Reuters).

Seit der Invasion der Ukraine im Jahr 2022 hat Russland immer strengere Internetregeln eingeführt. In den letzten Monaten sind die Behörden noch weiter gegangen, indem sie Messaging-Plattformen wie WhatsApp blockiert und Telegram eingeschränkt haben, während sie gleichzeitig den mobilen Internetzugang in mehreren Regionen gestört haben.

Trotz des harten Vorgehens bleibt die Durchsetzung eine Herausforderung. Während Behörden VPN-Dienste blockieren, tauchen immer wieder neue auf, was eine fortlaufende "Katz-und-Maus"-Dynamik zwischen Nutzern und Regulierungsbehörden schafft.