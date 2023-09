Russland verbietet Oppenheimer und Barbie und wird seinen Werten nicht gerecht

HQ

Wenn Sie ein russischer Staatsbürger sind, der hofft, Barbie oder Oppenheimer zu sehen, können Sie es wahrscheinlich vergessen. Das Kulturministerium des Landes hat keine Pläne, die Vorführung eines der beiden Filme in den Kinos des Landes zuzulassen, obwohl Raubkopien ihren Weg innerhalb der Grenzen gefunden haben. Stattdessen fordert die Regierung die Menschen auf, inländische Produktionen zu sehen und zu unterstützen, die die russischen Werte deutlicher widerspiegeln. Dies kündigte Minister Andrej Malyschew in einer Erklärung an, in der er sagte:

"Wir glauben, dass die Filme, die Sie den Bürgern unseres Landes – Barbie und Oppenheimer vorgeschlagen haben, nicht den Zielen entsprechen, die das Staatsoberhaupt festgelegt hat, um die traditionellen russischen spirituellen und moralischen Werte zu bewahren und zu stärken."

Dies ist auch nicht das erste Mal, dass der Barbie-Film für seinen Inhalt kritisiert wird und nicht mit russischen Werten übereinstimmt. Dies wurde von der staatlichen Nachrichtenagentur RIA Novosti hervorgehoben, die dem Film die niedrigstmögliche Bewertung gab und ihm vorwarf, "feministische Werte zu verzerren" und Männer als "dumm" darzustellen. Russland sagt nein!