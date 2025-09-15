Russland verbietet das Indie-Storefront-Itch.io

HQ

In der Lage zu sein, die Spiele zu spielen, die wir wollen, ist für die meisten Menschen eine Selbstverständlichkeit, aber nicht überall. Nehmen wir zum Beispiel Russland. Die Freiheit wurde dort lange Zeit stetig abgebaut, und das hat sich seit Beginn des Krieges in der Ukraine weiter verschärft.

Und jetzt berichtet Resetera, dass Roskomnadsor (die russische Agentur für Medienüberwachung und Zensur) wieder dabei ist. Diesmal geht es um eine ganze Gaming-Plattform, nämlich Itch.io, einen beliebten Service für Indie, der sowohl Entwicklern als auch Gamern zugute kommt.

Laut russischen Reddit-Nutzern ist die Plattform nicht mehr zugänglich, aber es wurde keine Erklärung dafür gegeben. Es gibt Spekulationen, dass dies daran liegen könnte, dass bestimmte Spiele des Dienstes Inhalte enthalten, die Roskomnadsor nicht mögen, insbesondere Inhalte, die sich auf LGBTQ und die Ukraine beziehen.

Wir sollten wahrscheinlich nicht erwarten, eine offizielle Erklärung zu erhalten, aber der Dienst ist in Russland für diejenigen, die eine VPN-Lösung haben, immer noch zugänglich. Es bleibt abzuwarten, ob in Zukunft weitere Glücksspielangebote aus dem Land verschwinden werden.