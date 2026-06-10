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Gestern, am Dienstag, fanden in der russischen Hauptstadt Moskau zwei Autobombenanschläge statt: Einer, der am Morgen im Osten der russischen Hauptstadt detonierte, und ein weiterer, der von den Sicherheitsdiensten im Südwesten Moskaus identifiziert wurde, so Berichte von Reuters. Ein Opfer, ein Fahrer, wurde bei der Explosion im östlichen Gebiet gemeldet. Das zweite Fahrzeug wurde identifiziert, bevor es detonierte, wodurch das Leben seines potenziellen Ziels, eines wissenschaftlichen Forschers, gerettet wurde.

Heute, am Mittwoch, nahmen Sicherheitsdienste des Staatlichen Untersuchungsausschusses Russlands zwei minderjährige russische Staatsbürger als Komplizen beim Platzieren der Sprengstoffe fest. Laut der vom Kreml enthüllten Ermittlungen befahlen unbekannte Personen einem jugendlichen Mädchen, die Bombe einzusammeln, und sie übergab sie einem Teenager, der sie zusammen mit einem GPS-Tracker ins Auto legte.

Obwohl der Kreml seine Sonderdienste mit der Untersuchung beauftragt hat und alles unter strengster Geheimhaltung bleibt, haben die ukrainischen Geheimdienste seit 2022 erfolgreich mehrere gezielte Attentate auf hochrangige russische Militär- und Regierungsbeamte mit ähnlichen Taktiken durchgeführt.