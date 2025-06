Russland und Ukraine führen vor den Gesprächen in Istanbul schwere Streiks aus

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Kurz bevor am Montag die nächste Runde der Friedensgespräche in der Türkei beginnt, wissen wir nun, dass sowohl Russland als auch die Ukraine ihre Militärkampagnen erheblich ausgeweitet haben.

Moskau hat über Nacht eine Rekordwelle von 472 Drohnen in den ukrainischen Luftraum abgefeuert, während Kiew Ziele weit hinter den feindlichen Linien angriff, darunter tief in Sibirien stationierte Bomber. Das Treffen der beiden Mannschaften ist für morgen geplant, also bleiben Sie dran für weitere Updates.