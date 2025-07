Russland und Ukraine führen neue Friedensgespräche in Istanbul

HQ

Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj werden am Mittwoch in Istanbul die erneuten Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland beginnen.

"Heute habe ich mit [dem Chef des ukrainischen Sicherheitsrates] Rustem Umerov die Vorbereitungen für einen Gefangenenaustausch und ein weiteres Treffen mit der russischen Seite in der Türkei besprochen." sagte Selenskyj (über die BBC). "Umerov berichtete, dass das Treffen für Mittwoch geplant ist."

Nach Trumps Drohung mit harten Sanktionen gegen Russland, sollte innerhalb von 50 Tagen keine Waffenruhe vereinbart werden, strebte die Ukraine nun wieder aufgenommene Friedensgespräche an, da sie nun eine größere Unterstützung durch die USA hat. In der Nacht zum Dienstag wurde in Kramatorsk in der Ukraine ein Kind getötet, als eine russische Gleitbombe einen Wohnblock traf. Sechs Gebiete von Kiew wurden ebenfalls von Drohnen und Raketen angegriffen.

Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben mehr als 50 Angriffe auf die Region Pkrowsk zurückgeschlagen, wo sich die russische Feuerkraft in den letzten Monaten konzentriert hat. Russische Sabotagegruppen versuchen weiterhin, in die Stadt einzudringen.

Frühere Friedensverhandlungen im Mai und Juni konnten nicht zu einem Waffenstillstand führen, obwohl es zu Gefangenenaustausch kam. Es scheint, dass die Erwartungen an die neuen Gespräche hauptsächlich auf den Gefangenenaustausch gerichtet sind, aber es wird einen Versuch geben, den Krieg erneut zu beenden.