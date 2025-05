Russland und Ukraine eskalieren Drohnenangriffe auf Hauptstädte

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Die nächtlichen Luftangriffe zwischen Russland und der Ukraine haben sich intensiviert und am Mittwoch beide Hauptstädte getroffen. In Kiew verursachten herabfallende Trümmer Brände in mehreren Bezirken, bei denen zwei Menschen starben und mehrere verletzt wurden, darunter Kinder.

In der Zwischenzeit hat die russische Verteidigung mehr als ein Dutzend ukrainische Drohnen in der Nähe von Moskau abgefangen, was zu vorübergehenden Schließungen der wichtigsten Flughäfen der Stadt im Laufe der Nacht führte, während die Behörden daran arbeiteten, die Sicherheit des Luftraums zu gewährleisten und mögliche Schäden zu vermeiden.

Die Welle der Angriffe fällt mit den Vorbereitungen für die russische Parade zum Tag des Sieges am 9. Mai zusammen, an der führende Politiker wie Chinas Xi Jinping teilnehmen werden. Beide Seiten lehnten die Waffenstillstandsvorschläge der jeweils anderen Seite ab, es bleibt also abzuwarten, wie sich die Situation entwickeln wird.