Russland und die Ukraine tauschen am ersten Tag des Gefangenenaustauschs jeweils 390 Gefangene aus

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Wir wissen jetzt, dass beide Länder am Freitag jeweils 390 Gefangene ausgetauscht haben, als Teil eines 1.000-Personen-Deals im bisher größten Austausch des Konflikts, was einen zaghaften Schritt zur Entspannung der Feindseligkeiten darstellt.

Das Abkommen, das in Istanbul ausgehandelt wurde, umfasst sowohl Soldaten als auch Zivilisten, wobei in den kommenden Tagen weitere Freilassungen erwartet werden. Trotz dieser Fortschritte sind die Verhandlungen über einen Waffenstillstand festgefahren, da beide Seiten an strenge Bedingungen festhalten. Bleiben Sie dran für weitere Updates.