Russland und die Ukraine schließen groß angelegten Gefangenenaustausch ab

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . In einer Entwicklung, die eine neue diplomatische Dynamik signalisieren könnte, kündigte US-Präsident Donald Trump am Freitag in einem Beitrag auf Truth Social an, dass Russland und die Ukraine einen großen Gefangenenaustausch abgeschlossen haben.

Das Abkommen folgt auf die jüngsten persönlichen Gespräche in Istanbul, die den ersten direkten Kontakt zwischen den beiden Nationen seit über drei Jahren darstellen. Der ukrainische Geheimdienst hatte zuvor eine Liste mit 1.000 Gefangenen im Vorfeld des Austauschs vorgelegt. Sie können sich seinen Beitrag unten ansehen.