Russland und China führten eine streng geheime gemeinsame Militärübung durch

HQ

Laut Reuters-Quellen hat Russland im vergangenen Jahr Spezialeinheiten in China ausgebildet, wobei ein Bericht vom russischen Verteidigungsminister unterzeichnet und von zwei anonymen europäischen Agenten erhalten wurde. Der Bericht erwähnt bis zu vier chinesische und russische Generäle, die beteiligt sind, und die Teilnahme solcher hochrangigen Personen an Übungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine unterstreicht die Bedeutung dieser Zusammenarbeit für Russland und China, die in Europa für Besorgnis gesorgt hat. Sowohl Russland als auch China bestreiten, dass diese Übung jemals stattgefunden habe.

Die Zusammenarbeit zwischen Russland und China hat die schwierige diplomatische Lage des asiatischen Riesen mit Europa hervorgehoben, da es einerseits ein wichtiger wirtschaftlicher Partner und andererseits ein militärischer Verbündeter Russlands ist – eines Landes, das seit Beginn der Invasion der Ukraine 2022 als Hauptbedrohung für die Europäische Union gilt. Russland verfügt über umfangreiche Kampferfahrung vor Ort, während China eine große, technologisch fortschrittliche Armee hat, die jedoch seit über 40 Jahren keinen Krieg mehr geführt hat.

Die EU hat bereits Sanktionen gegen chinesische Unternehmen verhängt, die laut Behauptung Russlands Kriegsanstrengungen unterstützen. Ein europäischer Beamter sagte außerdem, dass Europa "aufhören sollte, China hauptsächlich aus einer wirtschaftlichen Perspektive zu betrachten, und sich stattdessen auf seine Rolle als 'Schlüssel-Ermöglicher des russischen Krieges' konzentrieren."