Russland und Weißrussland beginnen Militärübungen in der Nähe von Polen

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir, dass Russland und Belarus in der Nähe von Polen Militärübungen beginnen werden. Als Reaktion darauf bestätigte Polen, dass es seine Grenze schließen werde. Nun haben Russland und Belarus wie geplant groß angelegte Übungen an der Ostgrenze der NATO gestartet, nur wenige Tage, nachdem russische Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen und abgeschossen worden waren. Die Übung mit dem Namen "Zapad-2025" war im Voraus geplant worden, findet aber unter zunehmenden Spannungen mit dem Westen statt. Während Russland sagt, dass die Übungen darauf abzielen, Verteidigungsoperationen zu simulieren und die territoriale Kontrolle wiederherzustellen, betrachten die Nachbarstaaten sie als aggressive Machtdemonstration. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!