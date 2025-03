HQ

Russland weitet seine Suche nach Arbeitsmigranten aus und blickt über die ehemaligen Sowjetrepubliken hinaus auf Länder in ganz Asien, einschließlich Myanmar, um dem wachsenden Arbeitskräftemangel zu begegnen, so ein Bericht der Nachrichtenagentur Interfax, der den Wirtschaftsminister am Dienstag zitierte (via Reuters).

Das Land, das mit einer Arbeitslosenquote von nur 2,3 Prozent konfrontiert ist, hat mit einem Bedarf an Arbeitskräften zu kämpfen, zumal seine Streitkräfte und seine Verteidigungsindustrie die Aufmerksamkeit des zivilen Sektors auf sich ziehen. Wladimir Putin hat die Herausforderung erkannt, und kürzlich äußerte ein Stahlhersteller in Russland seine Besorgnis über regionale Maßnahmen zur Begrenzung von Wanderarbeitern im Baugewerbe.

Wirtschaftsminister Maxim Reschetnikow bestätigte, dass Russland bereits Gespräche mit Myanmar führt, das Millionen von Arbeitern im Ausland hat. Da viele Bürger Zentralasiens nach einem tödlichen Terroranschlag im März 2024 in Russland mit zunehmender Feindseligkeit konfrontiert sind, versucht das Land, seinen Migrationspool zu erweitern und neue Wege zu erkunden.

Reschetnikow betonte, dass Russland Arbeitskräfte aus einer Vielzahl von Ländern in Betracht ziehen sollte, da einige Länder ihre Arbeitskräfte aktiv exportieren und einen neuen Pool an Talenten bieten, der dazu beitragen könnte, kritische Lücken zu schließen. Vorerst bleibt abzuwarten, wie erfolgreich diese Gespräche sein werden und ob diese neue Strategie die Arbeitskräftekrise wirklich lindern kann.