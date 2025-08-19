Russland fliegt Stunden nach dem Treffen zwischen Trump und Selenskyj die intensivsten Angriffe des Monats auf ukrainische Städte

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Russland hat in der Nacht einen Großangriff auf die zentralukrainische Stadt Krementschuk gestartet, Rauchwolken über die Skyline geschickt und die Energieversorgung von Tausenden von Haushalten unterbrochen.

"Während in Washington, D.C., unter der Führung von Selenskyj und Trump und unter Beteiligung der Staats- und Regierungschefs Europas und der NATO harte Arbeit zur Förderung des Friedens im Gange war, tat Moskau weiterhin das Gegenteil von Frieden", schrieb der ukrainische Außenminister Andrii Sybiha auf X.

Beamte bezeichneten die Angriffe als die intensivsten in diesem Monat und trafen wichtige Infrastrukturen, während sich die Staats- und Regierungschefs der Welt in Washington zu Friedensgesprächen trafen. Die ukrainischen Behörden berichteten, dass sie eine große Anzahl von Drohnen abgefangen haben, obwohl mehrere Standorte erhebliche Schäden erlitten.

Beide Seiten haben zunehmend Energie- und Militäreinrichtungen in der gesamten Region ins Visier genommen, was die eskalierenden Feindseligkeiten widerspiegelt. Lokale Führer warnten die Bürger, Blindgänger zu meiden, da das Bombardement weiterhin die Bergungs- und Sicherheitsbemühungen erschwert.