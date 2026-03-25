Russland startet Satelliten im niedrigen Orbit, um mit Starlink zu konkurrieren

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Russland hat 16 Satelliten im niedrigen Erdorbit gestartet, um eine inländische Alternative zum Starlink-Netzwerk von SpaceX zu entwickeln.

Die Satelliten wurden von Bureau 1440 eingesetzt, einem russischen Luft- und Raumfahrtunternehmen, das ein globales Breitbandsystem schaffen wollte. Das Unternehmen beschrieb den Start als Übergang von experimentellen Tests hin zu den frühen Phasen eines vollständigen Kommunikationsdienstes.

Trotz dieses Umzugs bleibt Russland weit hinter Starlink zurück, das (seit seinen ersten operativen Starts 2019) auf mehr als 10.000 Satelliten im Orbit angewachsen ist und den Sektor des niedrigen Internets dominiert.

Satelliten im Orbit (Konzept) // Shutterstock

Starlink, entwickelt unter Elon Musk, ist zu einem wichtigen Akteur in der globalen Kommunikation geworden, insbesondere in Konfliktzonen, und hebt die strategische Bedeutung der Satelliten-Internetinfrastruktur hervor.

Russlands Vorstoß spiegelt einen umfassenderen Versuch wider, in der Raumfahrttechnologie wieder Boden zu gewinnen – ein Feld, in dem es während der Sowjetzeit mit Meilensteinen wie dem Start von Sputnik 1 und dem ersten menschlichen Menschen im Orbit Yuri Gagarin führend war.

Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion steht das russische Raumfahrtprogramm jedoch vor Herausforderungen wie Finanzierungsbeschränkungen und Managementproblemen. Die neue Satelliteninitiative signalisiert einen Versuch, ihre Fähigkeiten in einem zunehmend wettbewerbsintensiven und kommerziell getriebenen Wettlauf ins All wieder zu behaupten.