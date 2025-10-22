Russland startet neue Welle von nächtlichen Angriffen auf die Ukraine

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass russische Drohnen- und Raketenangriffe in der Nacht mehrere ukrainische Städte getroffen haben, bei denen mindestens 6 Menschen getötet, 17 verletzt und Wohn- und Energiestandorte beschädigt wurden.

Die Angriffe fielen mit der Reise von Präsident Wolodymyr Selenskyj nach Schweden zusammen, wo er sich voraussichtlich für engere Verteidigungsbeziehungen einsetzen wird, da die Friedensgespräche stagnieren.

Lokale Beamte berichteten von weit verbreiteten Stromausfällen und Bränden in Kiew und anderen Regionen, nachdem Trümmer von abgefangenen Drohnen Häuser und Industriegebiete getroffen hatten.

Der Angriff, den Selenskyj als "abscheulich" bezeichnete, kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Ukraine weiterhin nach größerer westlicher Unterstützung ruft, um der eskalierenden russischen Offensive entgegenzuwirken.

